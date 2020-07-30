Четверг, 30 Июля 2020 14:25

АрмИнфо. Посольство РФ в Армении продолжает виртуальный проект - Место Памяти, который был запущен Российским военно- историческим обществом в 2016 году.

Согласно сообщению российского дипредставительства, цель проекта состоит в формировании народной карты объектов российского (советского) военно-исторического наследия - мест массовых захоронений, памятников, постаментов, мемориалов, вечных огней и т.д.

На портале "МестоПамяти.рф" практически любой пользователь может самостоятельно добавить объект на карту и информацию о нем. Кроме публикации фотографий и описания объектов, есть возможность поставить оценку их состояния и найти единомышленников для благоустройства памятных мест. На сегодняшний день на интерактивной карте числится более 65 тысяч объектов памяти, из них более 58 тысяч - в России.

В Республике Армения на карту проекта "Место памяти" нанесено 18 объектов. Приглашаем всех активных граждан, кому небезразлична наша общая история, нанести на карту объекты, которые еще не учтены, и добавить к ним описание. https://xn-- 80ajknckhoje6l.xn--h1aaridg8g.xn--p1ai/#/ .