Четверг, 30 Июля 2020 14:23

АрмИнфо. С превеликим сожалением приходится констатировать, что Роберт Кочарян стал жертвой дезинформации СМИ, принадлежащих, в том числе ему самому. Подобное мнение выразила АрмИнфо депутат армянского парламента от фракции "Мой шаг" Ануш Беглоян.

29 июля в интервью телекомпаниям "Еркир медиа", "5-й канал" и "Второй армянский телеканал" экс-президент Армении Роберт Кочарян раскритиковал практически все направления политики действующих властей. Оценив как неудовлетворительную политику в вопросе Арцаха, в отношении России и социально-экономическую ситуацию в стране, экс-президент отметил, что "в сложившейся реальности политическая ситуация в Армении может очень резко измениться".

"Должна признаться, что я ознакомилась с его интервью лишь после вашего звонка с просьбой об интервью. Так как заявления этого человека уже достаточно долгое время особого интереса у меня не вызывают. И в этот раз я имела очередную возможность в этом убедиться. К сожалению, г-н Кочарян продолжает рассуждать и размышлять в категориях прошлого", - отметил она.

По оценкам депутата, мнения и оценки, данные Кочаряном в данном интервью ничем не отличаются от его мнений и оценок ситуации 20-летней давности. Периода, когда он находился у власти. И никоим образом не учитывают перемены реалий, смены внутриполитической и внешнеполитической ситуации, наконец, перемен в мире.

"К великому сожалению, жертвой дезинформации стал не только г-н Кочарян, но и все сочувствующие ему и его устаревшим взглядам на мир политические деятели. Они сами поверили в то, что тщетно пытаются внушить обществу. Поверили в дезинформацию, распространяемую принадлежавшими им же СМИ. Соответственно, и комментировать содержательную часть интервью г-на Кочаряна, а именно поток дезинформации, возможным не представляется", - подытожила Беглоян.