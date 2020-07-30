Четверг, 30 Июля 2020 13:47

АрмИнфо. Абоненты Beeline в Армении при обмене своих обычных SIM-карт на новые 4G USIM получат 40 Гб высокоскоростного интернета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Абонентам Beeline доступна мобильная сеть 4G+, скорость которой достигает до 170 Мб/с. Но они не смогут воспользоваться подобной скоростью, если используют старые SIM-карты. Мы бесплатно обменяем их, и подарим 40 Гб интернета. Могу заверить, что преимущества сети 4G+ приятно удивят наших абонентов», - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Предложение доступно только тем абонентам, у которых старые SIM-карты, не поддерживают возможности сети 4G.

Сообщается, что, посредством команды 444# можно проверить есть ли у телефона и карты возможность поддерживать 4G, а на сайте www.beeline.am/4g представлена детальная информация о том, как легко осуществить переход от сети 3G к 4G.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, написав на страницу компании в фейсбуке Beeline Armenia, позвонив на бесплатный номер 0611 или в офисах продаж и обслуживания (https://www.beeline.am/hy/offices/).