Четверг, 30 Июля 2020 13:45

АрмИнфо. Правительство Японии предоставит Армении грант в 400 млн иен на реализациюпрограмм в сфере здравоохранения. Исполнительный орган Армении на заседании 30 июля высказался за целесообразность ратификации армяно- японского соглашения о гранте экономического и социального развития, подписанного 30 июня 2010 года.

Документ в установленном порядке будет направлен на утверждение Национальным Собранием РА.

Как отмечается в обосновании проекта решения, документ направлен на развитие экономического сотрудничества с Японией, содействие

экономическому и социальному развитию Республики Армения. В соответствии с соглашением правительство Японии предоставит правительству Армении грант, в рамках которого армянская сторона приобретет полноприводные автомобили скорой помощи и мобильные медицинские клиники, которые будут использоваться в регионах Армении, особенно в горных регионах, оказывая необходимую медицинскую помощь нуждающимся. Приобретение этой техники будет способствовать оздоровлению регионального здравоохранения, расширению доступа к медицинской помощи.