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 Четверг, 30 Июля 2020 13:45
Александр Аванесов

Правительство Японии предоставит Армении грант в 400 млн иен на реализацию программ в сфере здравоохранения

Правительство Японии предоставит Армении грант в 400 млн иен на реализацию программ в сфере здравоохранения

АрмИнфо. Правительство Японии предоставит Армении грант в 400 млн иен на реализациюпрограмм в сфере здравоохранения.  Исполнительный орган Армении на заседании 30 июля  высказался за   целесообразность ратификации армяно- японского  соглашения о гранте экономического и социального развития, подписанного 30 июня 2010 года.

Документ в установленном порядке будет направлен на утверждение Национальным  Собранием  РА.

Как отмечается в обосновании проекта решения, документ направлен на развитие экономического сотрудничества с Японией, содействие

экономическому и социальному развитию Республики Армения. В соответствии с соглашением правительство Японии предоставит правительству Армении грант, в рамках которого армянская сторона приобретет полноприводные  автомобили скорой помощи  и  мобильные медицинские клиники, которые будут использоваться в регионах Армении, особенно в горных регионах, оказывая необходимую  медицинскую помощь нуждающимся. Приобретение этой техники будет способствовать оздоровлению  регионального здравоохранения, расширению доступа к медицинской помощи.

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