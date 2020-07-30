Четверг, 30 Июля 2020 13:36

АрмИнфо.Сегодня состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.





Тепло приветствуя друг друга, главы дружественных соседних государств обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Курбан байрамы, адресовав пожелания счастья и благополучия народам двух стран.



Отметив, что этот священный праздник олицетворяет торжество таких высоких идеалов, как гуманизм, великодушие и благотворительность, туркменский лидер выразил пожелание, чтобы он принёс мусульманской общине (умме) и всему человечеству мир, согласие и стабильность.



Как было подчёркнуто, развитие отношений, основанных на дружбе и взаимоуважении с государствами мира, в первую очередь, с ближайшими соседями, является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана.



Отметив, что доброжелательные отношения туркменского и иранского народов имеют многовековые общие исторические и культурные корни, Президент Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что в настоящее время политические, экономические и гуманитарные связи между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран продолжают активно развиваться на принципах равноправия и взаимоуважения.



Также было отмечено, что высоким уровнем отличается и партнёрство двух стран в рамках авторитетных организаций, в частности, ООН и её структурных подразделений.



Отдельной темой обсуждения стала актуальная для мировой повестки дня пандемия коронавируса, стремительное распространение которого в глобальном масштабе оказывает негативное влияние на все аспекты международных отношений.



Как заявил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов, наша страна полностью поддерживает усилия, прилагаемые мировым сообществом в борьбе против COVID-19, который приобрёл всеобщий характер, и считает необходимым разработать согласованные шаги для успешного противодействия этой угрозе. Только объединив усилия всех стран можно достичь хороших результатов, подчеркнул Президент Туркменистана.



Поблагодарив своего иранского коллегу за особое внимание, придаваемое двусторонним отношениям, глава государства выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество и впредь будет укрепляться в интересах братских соседних народов.



В завершение телефонного разговора Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Хасан Рухани за ещё раз сердечно поздравили друг друга со священным праздником Курбан байрамы, адресовав народам Ирана и Туркменистана пожелания мира, счастья и благополучия.