Четверг, 30 Июля 2020 13:28

АрмИнфо. Центр креативных технологий Tumo построит в приграничном городе Берд Тавушской области Армении мобильный образовательный центр. Правительство страны на заседании 30 июля удовлетворило обращение образовательного фонда "Симонян" о предоставлении в безвозмездное пользование соответствующих площадей в Тавушской области республики.

По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Сурена Папикяна, фонду будут переданы 270 км.м земельного участка, находящегося на балансе старшей школы города Берд. На данном участке будет построен мобильный образовательный центр, оснащенный современной техникой.

В свою очередь, министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян отметил, что в данном центре смогут проходить

переподготовку учителя школ области. При положительном эффекте этот опыт будет распространен и на другие регионы страны.

Указав на важность вхождения Tumo в приграничный регион, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что практически во всех стратегиях правительства образовательный компонент занимает важное место. Он заметил, что развитие приграничных регионов является одним из важнейших приоритетов властей страны.

Отметим, что центр креативных технологий Tumo> изначально задумывался как центр послешкольного образования для подростков.

Основателем центра стал американский предприниматель армянского происхождения Сэм Симонян и Сильва Симонян. Строительство центра в Ереване началось в 2003 году, закончилось в 2009-2010 годах. Торжественное открытие центра состоялось 14 августа 2011 года. Генеральный директор - Мари Лу Папазян, которая разработала его образовательную программу и возглавила усилия по проектированию и строительству первого объекта центра в Ереване. До того как возглавить , Папазян возглавляла Фонд , который объединил студентов из Армении и диаспоры с помощью онлайн-образовательных программ. За первые 5 лет существования центра в нём прошли обучение более 10 тысяч человек. В 2016 году центр креативных технологий оказался на первом месте рейтинга инновационных школ мира, составленного французским журналом .