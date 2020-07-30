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 Четверг, 30 Июля 2020 13:27
Александр Аванесов

В Армении одинокие пенсионеры, проживающие в общежитиях, получат государственную компенсацию за газ, электроэнергию и воду

В Армении одинокие пенсионеры, проживающие в общежитиях, получат государственную компенсацию за газ, электроэнергию и воду

АрмИнфо. В Армении одинокие пенсионеры, проживающие в общежитиях социального жилищного фонда, получат государственную компенсацию за газ, электроэнергию и воду.

Решение об этом было принято правительством страны на заседании 30 июля.

По словам министра труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян, в настоящее время в общежитиях социального жилищного фонда проживают 250 пенсионеров, из которых 74 - одинокие.  В целях решениях их социальных проблем предлагается на каждого бенефициара ежегодно направлять  144 тысячи драмов  для оплаты расходов за использованную электроэнергию, газ и воду.  Сумма определена на основе исследований, проведенных за последние 2 года.  Ежемесячно одинокие пенсионеры затрачивают на коммунальные услуги порядка 12 тысяч драмов. Средства направляются на специально открытые счета бенефициаров, их обналичка запрещается. При меньших объемах потребления и экономии средств остаток будет оформлен в качестве депозита для использования в следующем году.  Правительство страны ежегодно будет утверждать список бенефициаров, исходя из  их количества и размеров тарифов. 

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