Четверг, 30 Июля 2020 13:27

АрмИнфо. В Армении одинокие пенсионеры, проживающие в общежитиях социального жилищного фонда, получат государственную компенсацию за газ, электроэнергию и воду.

Решение об этом было принято правительством страны на заседании 30 июля.

По словам министра труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян, в настоящее время в общежитиях социального жилищного фонда проживают 250 пенсионеров, из которых 74 - одинокие. В целях решениях их социальных проблем предлагается на каждого бенефициара ежегодно направлять 144 тысячи драмов для оплаты расходов за использованную электроэнергию, газ и воду. Сумма определена на основе исследований, проведенных за последние 2 года. Ежемесячно одинокие пенсионеры затрачивают на коммунальные услуги порядка 12 тысяч драмов. Средства направляются на специально открытые счета бенефициаров, их обналичка запрещается. При меньших объемах потребления и экономии средств остаток будет оформлен в качестве депозита для использования в следующем году. Правительство страны ежегодно будет утверждать список бенефициаров, исходя из их количества и размеров тарифов.