Среда, 29 Июля 2020 23:14

АрмИнфо.Возможно, частичная блокада границ сыграла бы позитивную роль в предотвращении распространения коронавруса, однако, этого не произошло. Об этом в интервью ряду оппозиционных телеканалов заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Кочарян заметил, что парадокс ситуации заключается в том, что в Беларуси, например, практически ничего не предпринимали, эпидемиологическая ситуация там намного лучше. Он отметил, что довольно интересны противоречивые мнения властей о роли масок, в любом случае однозначно неприемлемы попытки обвинить народ в том, что они не носят маски.



«Эффективность управления и действенные шаги являются основными факторами, которые могли повлиять на борьбу с коронавирусом. Дело в том, что изначально не было принято подготовительных мер для предотвращения распространения инфекции. Непонятно, с какой целью власти постоянно продлевают режим ЧП: для борьбы с инфекцией или для борьбы с политической оппозицией»,- подчеркнул Кочарян.



Второй президент Армении заметил, что за прошедшие 2 месяца в стране выписали больше штрафов, чем за весь срок Кочаряна на посту президента Армении. «Все это способствует нарастанию негативных настроений в обществе. Кроме того, такие шаги ведут к падению экономических показателей, что может привести к внутриполитическим форс-мажорным ситуациям. Поэтому многие процессы зависят от сильной оппозиции, способной довести основные посылы до общества, а также от самой общественности, и того, как она готова противостоять манипуляциям»,- заметил Кочарян.



Он подчеркнул, что власти не выполнили своих обещаний, и в стране нет экономического рывка, который был обещан еще до пандемии. «В этих условиях стремительные политические изменения не исключены. Расшатывание основ оппозиции увеличивают риски для самих же властей. В сложившейся реальности политическая ситуация в стране может очень резко измениться»,- заключил Кочарян.