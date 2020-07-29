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 Среда, 29 Июля 2020 22:42
Ани Мшецян

Кочарян: Возросшие амбиции Турции должны отрезвить сторонников вывода российской базы из Армении

Кочарян: Возросшие амбиции Турции должны отрезвить сторонников вывода российской базы из Армении

АрмИнфо. Сильные государства региона пытаются подчеркнуть свою роль, это результат глобальных геополитических изменений. Об этом в интервью ряду оппозиционных телеканалов заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.  

 

Он отметил, что сегодня амбиции Турции значительно отличаются от амбиций Анкары 10-15 лет назад. «Это тот фактор, который мы должны учитывать. Это очень серьезный сигнал для тех, кто выступает за вывод российской базы из Армении, для тех, кто проводит акции протеста перед посольством России. Я считаю, что эти люди должны осознать, какие последствия может иметь для Армении подобный подход», - подчеркнул второй президент Армении.

 

Кочарян заметил, что самая большая армия НАТО - это турецкая армия, самая мощная по своим возможностям. Поэтому следует осознавать, как могла бы сложиться ситуация, если бы Россия не была представлена в Армении своей базой.

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