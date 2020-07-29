Среда, 29 Июля 2020 21:46

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян 29 июля принял посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшана Зохури. Об этом сообщает пресс- служба Министерства обороны.

Согласно источнику, министр представил послу недавнюю ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских вооруженных сил. Было упомянуто об использовании большого количества современных БПЛА во время недавних операций в северо- восточной части Республики Армения и эффективности борьбы с ними.

Принимая во внимание вопросы региональной безопасности, собеседники обменялись мнениями о характере совместных турецко-азербайджанских военных учений, оценили их возможные последствия с точки зрения обеспечения стабильности в регионе.

В ходе встречи были обсуждены процесс и перспективы армяно-иранского сотрудничества, стороны обменялись мнениями о региональной безопасности и международных развитиях.