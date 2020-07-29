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 Среда, 29 Июля 2020 21:41

"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 30 июля

"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 30 июля

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов в городе Ереван:

10:00-16:00  жилой дом 9 на 4-ом переулке Ширака;

11:00-17:00 собственные дома на 1-ом переулке улиц Неркин Чарбаха 3, 4, 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома

55/32 на пр.  Аршакуняца, 35 на улице Гарегина Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 43, 47 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10?00-15?00 жилые дома 18-20 на улице Саят-Нова, собственные дома 1-3 и многоквартирные здания на улице Абовяна, собственные дома

170-238 на улице Чаренца, детский сад "Бохбодж", хлебный завод, отделение полиции Севана, здания Суда и Прокуратура и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11?00-17?00 села Лчап, Айраван, Бердкунк и Цовазард полностью, газозаправочная станция ''Алик", ЗАО "ВЕОН Армения" Бердкунка, насосная станция Айраванка, ООО "Арташес" Цовазарда, ЧП "О.Галстян" и

"Р.Саакян", газозаправочная станция "Палуни" в Цовазарде.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180. 

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