АрмИнфо. В Тавушской области Армении выстрелом противника был ранен 39-летний военнослужащий-контрактник Манвел Караманян. Об этом сообщил староста села Неркин Кармрахпюр Левон Аракелян.
Аракелян отметил, что получивший ранение военнослужащий является жителем села Неркин Кармрахпюр.
<Караманян находился на опорном пункте. Инцидент произошел около 2-3 часов ночи. Военнослужащий получил ранение в ногу. У него есть четверо детей. Получивший ранение военнослужащий находится в госпитале в городе Берд>,- заключил Аракелян