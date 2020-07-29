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 Среда, 29 Июля 2020 20:05
Ани Мшецян

В Тавушской области выстрелом противника был ранен 39-летний военнослужащий

В Тавушской области выстрелом противника был ранен 39-летний военнослужащий

АрмИнфо. В Тавушской области Армении выстрелом противника был ранен 39-летний военнослужащий-контрактник Манвел Караманян. Об этом сообщил староста села Неркин Кармрахпюр Левон Аракелян.

Аракелян отметил, что получивший ранение военнослужащий является жителем села Неркин Кармрахпюр.

<Караманян находился на опорном пункте. Инцидент произошел около 2-3 часов ночи.  Военнослужащий получил ранение в ногу. У него есть четверо детей. Получивший ранение военнослужащий находится в госпитале в городе Берд>,- заключил Аракелян

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