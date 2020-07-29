Среда, 29 Июля 2020 19:18

АрмИнфо.Правительство обсуждает возможность продление режима чрезвычайного положения в Армении. Об этом в ходе брифинга после заседания комендатуры заявил вице-премьер, комендант по ЧП в Армении Тигран Авинян.

Авинян подчеркнул, что все будет зависеть от того, какой будет ситуация связанная с распространением коронавируса в ближайшее время. <Мы не исключаем возможность второй волны коронавируса. В связи с данной ситуацией комендатура страны разрабатывает план управления эпидемией. Ясно одно, мы все должны научиться жить в условиях коронавируса>,- подчеркнул комендант.

Вице-премьер сообщил, что в скором времени комендатура обнародует справочник с информацией о том, какой будет реакция государства в случае пандемии. <Разрабатывается новая модель управления в сфере образования, которая касается работы учебных заведений. Также в ближайшее время будет выпущен справочник, в котором будет изложена информация о возобновлении деятельности библиотек, театров, музеев, галерей>,- отметил Авинян.

Он также коснулся вопросов, связанных с возобновлением авиасообщения. <Сейчас мы нацелены сделать все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции. Поэтому учитывая все риски, на данный момент поездки наших граждан за рубеж невозможны>,- заключил Авинян.