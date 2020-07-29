Среда, 29 Июля 2020 18:53

АрмИнфо.В последние дни Гагик Царукян провел ряд встреч с большой группой владельцев и руководителей гостиничного бизнеса. Об этом сообщила депутат НС РА Ивета Тоноян, являющаяся пресс-секретарем главы партии <Процветающая Армения>, олигарха Гагика Царукяна.

Она отметила, что на повестке данных встреч стоял вопрос о крайне сложной ситуации в сфере гостиничного бизнеса в Армении. Представители сферы заявляют, что из-за значительных потерь, которые они уже понесли и отсутствия видимой перспективы, сфера находится на грани банкротства. Многие из них имеют кредиты, а отсутствие доходов привело их в отчаянное положение. В этих условиях государство не предлагает более или менее разумную программу для определенной поддержки за счет внутреннего туризма и внутренних ресурсов.

<Учитывая показатели распространения коронавируса в Армении, наша страна стала закрытой для иностранных туристов. Перспектива возобновления воздушного и наземного сообщения пока не наблюдается. Представители сферы заявили, что необходимо начать работать, по крайней мере, в середине августа и разрешить въезд определенному количеству туристов, так как в стране разрешена для функционирования туристическая инфраструктура. И туристы из стран СНГ, особенно из России, могут значительно стимулировать развитие этой сферы>, - отметила она.

Представили сферы, попросили Гагика Царукяна оказать им содействие в решении проблем.

В свою очередь Гагик Царукян обещал сделать все возможное для решения данной проблемы. Он попросил людей не отчаиваться и обещал привлечь к данной проблеме ряд лиц, в том числе и международных специалистов. Было принято решение регулярно проводить подобные встречи.