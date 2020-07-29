Среда, 29 Июля 2020 18:52

АрмИнфо. Принято в производство уголовное дело, возбужденное по факту незаконного лишения свободы гражданина из корыстных побуждений, и вымогательства в особо крупных размерах.

Как сообщает Следственный комитет, от гражданина поступило сообщение о том, что 21 июля текущего года около 23:00 в офисе ЗАО на улице Нар-Доса два человека, нанеся удары, угрожая применить насилие в отношении него и членов его семьи, потребовали от него $200 тыс. и заставили подписать какой-то документ. Далее, с целью получения этой суммы, его незаконно лишили свободы, держа против своей воли в указанном офисе.

На основании сообщения гражданина в ходе подготовки материалов был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по пункту 7 части 2 статьи 133 (незаконное лишение свободы) и пункту 2 части 3 статьи 182 (вымогательство) УК РА. Принято решение о признании гражданина потерпевшим. В результате осуществленных крупномасштабных следственных и других процессуальных действий, а также оперативно­розыскных мероприятий установлены личности предполагаемых преступников.

В ходе предварительного следствия был проведен ряд следственных действий, в том числе допросы, дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты видеозаписи с камер наблюдения на территории. Следствие продолжается. Предпринимаются следственные и другие процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента, обеспечения объективного, полного и всестороннего расследования.

Добавим, что, по информации ряда СМИ, инцидент произошел в одном из офисов, принадлежащих предпринимателю Хачатуру Сукиасяну, и в нем замешаны его родственник и телохранитель.