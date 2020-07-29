Среда, 29 Июля 2020 16:02

АрмИнфо.Полиция Армении получила информацию о том, что житель Котайкской области 9 июля с целью удочерения купил новорожденную девочку из одного из роддомов Араратской области за $1.500. Об этом сообщает пресс- служба полиции.

Согласно источнику, мужчина с помощью общего знакомого договорился с женщиной из Араратской области, у которой родился ребенок о том, что он готов его купить. После родов данные граждане представили в ЗАГС города Веди ложную справку, на основе которой ребенку дали фамилию мужчины, который не являлся его биологическим отцом.