Среда, 29 Июля 2020 16:02

АрмИнфо.Израильское оружие, продаваемое Азербайджану, используется против гражданской инфраструктуры Армении, и продажа оружия между странами должна быть немедленно прекращена. Об этом в интервью The Jerusalem Post заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

При этом глава армянского внешнеполитического ведомства констатировал, что несмотря на то, что армяно-израильские отношения в последние годы улучшились - президент Армении был в Израиле в январе - продолжающиеся поставки Израилем современных вооружений в Азербайджан остаются нерешенной проблемой для стран.

"Продажа оружия в Азербайджан смертельно опасно потому, что Азербайджан никогда не колеблется использовать это оружие против гражданской инфраструктуры, гражданского населения. Мы будем последовательно заниматься этим вопросом, он всегда будет неотъемлемой частью нашей повестки как на двусторонних, так и на многосторонних платформах. Израиль должен остановить этот смертельный бизнес с Азербайджаном", - подчеркнул Мнацаканян.

При этом глава МИД РА напомнил, что накануне эскалации (12 июля - ред.), Азербайджан на уровне высшего военно-политического руководства последовательно выступал с воинственной риторикой, озвучивало территориальные и исторические претензии к Армении в сочетании с озвучиванием недовольства работой международных посредников - Минской группы ОБСЕ.

Мнацаканян добавил, что это уже вторая попытка Азербайджана урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха "исключительно на их условиях", но "демонстрация силы со стороны Азербайджана и его предполагаемое военное преимущество потерпели крах и мы стали свидетелями серьезных просчетов".

На уточнение об уничтожении нескольких израильских беспилотников, эксплуатируемых Азербайджаном, глава МИД РА подчеркнул, что Армения противодействовала действиям Азербайджана, не обращая внимания на страну происхождения оружия.

"Для нас это оружие смертельно опасно, поскольку оно убивает наш народ. Наши военные обезвредили азербайджанское оружие независимо от его предполагаемого происхождения. Фактов о происхождении оружия, полученном Азербайджаном и использованном против гражданской инфраструктуры и населения Армении и Нагорного Карабаха, множество, и июльские события служат дополнительным доказательством им",- сказал Мнацаканян.

При этом он подчеркнул, что несмотря на недавнюю эскалацию, Армения готова возобновить режим прекращения огня от 1994 года.

"В отличие от Азербайджана, Армения согласилась со всеми предложениями международных посредников по усилению режима прекращения огня путем размещения на местах большего количества наблюдателей и введения механизмов расследования нарушений режима прекращения огня. Армения продолжает выступать за внедрение этих и других мер по снижению риска эскалации", - сказал главный дипломат Армении.

Касаясь упорного отказа Израиля признать Геноцид армян, глава армянского МИД констатировал, что признание Геноцида армян со стороны народа, пережившим ужасы Холокоста является вопросом морали.

"Это на Вашей совести. Я знаю, что многие евреи - общественные деятели, интеллектуалы и простые люди - твердо разделяют эту точку зрения. Однако власти Израиля должны либо признать Геноцид армян или воздержаться от этого шага. Это касается не только Армении, но и Израиля", - подытожил министр.

Источник также отмечает, что Азербайджан является известным близким союзником Израиля. Азербайджан удовлетворяет около 40% нефтяных потребностей Израиля. Азербайджан является давним и постоянным клиентом израильских оборонных кпредприятий. В 2016 году президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что его страна подписала долгосрочные контракты на 5 миллиардов долларов на приобретение оружия и средств безопасности у Израиля.

Стоит отметить, что в ходе последней эскалации на армяно-азербайджанской госгранице ВС Армении уничтожили более одного десятка израильских беспилотников, применяемых Азербайджаном, в том числе и дорогостоящий разведдрон Elbit Hermes 900.