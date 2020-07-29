﻿
 Среда, 29 Июля 2020 16:01
Карина Манукян

Апеляционный суд отклонил жалобу прокуратуры по делу Микаела Минасяна

Апеляционный суд отклонил жалобу прокуратуры по делу Микаела Минасяна

АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд Армении отклонил жалобу прокуратуры касательно отказа суда первой инстанции арестовать зятя экс-президента РА Сержа Саргсяна - Микаела Минасяна. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Мигран Погосян.

Напомним, что Микаел Минасян привлечен в качестве обвиняемого по угловному делу о незаконном обогащении, отмывании денег и включении ложных данных в декларацию о доходах. Точной инфомарции касательно его нынешнего местонахождения нет; сам Минасян ранее через Facebook сообщал о возбуждении более 10 уголовных дел против людей, имеющих отношение к нему и его семье. Осенью прошлого года премьер-министр РА Никол Пашинян призвал Минасяна вернуться на родину и ответить на вопросы Специальной следственной службы. Речь в частности шла о незаконной, как отметил премьер, приватизации стратегического объекта в Лорийской области. По сведениям СМИ, данным объектом является Дзорагетская гидроэлектростанция (<Дзора ГЭС>). По уголовному делу касательно <Дзора ГЭС> обвиняемым проходит экс-глава МО РА Сейран Оганян, который подозревается в растрате имущества в размере 1,046,400,000 драмов.

Ранее Комитет госдоходов РА сообщил о том, что обвинения Минасяну дополнены по новым эпизодам, касающимся покупки 49% акций ООО <Спайка>, и утаивания данной информации при составлении декларации. В связи с этим было решено дополнить решение о привлечении Минасяна в качестве обвиняемого, и последний был  привлечен в качестве обвиняемого по части 1 статьи 310.1 (два эпизода), по части 2 статьи

314.3 (четыре эпизода) и по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РА.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Второй президент Армении не понимает формулу «Арцах - это Армения и точка»Второй президент Армении не понимает формулу «Арцах - это Армения и точка»
РА распространила ноту в ОБСЕ относительно приостановления инспекционных визитов со стороны Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ и Венского документаРА распространила ноту в ОБСЕ относительно приостановления инспекционных визитов со стороны Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ и Венского документа
Роберт Кочарян: Политическая ситуация в Армении может очень резко изменитьсяРоберт Кочарян: Политическая ситуация в Армении может очень резко измениться
Второй президент Армении заявил, что переговоры по Арцаху должны основываться на декларации независимости НКРВторой президент Армении заявил, что переговоры по Арцаху должны основываться на декларации независимости НКР
Кочарян: Возросшие амбиции Турции должны отрезвить сторонников вывода российской базы из АрменииКочарян: Возросшие амбиции Турции должны отрезвить сторонников вывода российской базы из Армении
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Поиск по дням

2013 , 2014