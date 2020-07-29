Среда, 29 Июля 2020 16:01

АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд Армении отклонил жалобу прокуратуры касательно отказа суда первой инстанции арестовать зятя экс-президента РА Сержа Саргсяна - Микаела Минасяна. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Мигран Погосян.

Напомним, что Микаел Минасян привлечен в качестве обвиняемого по угловному делу о незаконном обогащении, отмывании денег и включении ложных данных в декларацию о доходах. Точной инфомарции касательно его нынешнего местонахождения нет; сам Минасян ранее через Facebook сообщал о возбуждении более 10 уголовных дел против людей, имеющих отношение к нему и его семье. Осенью прошлого года премьер-министр РА Никол Пашинян призвал Минасяна вернуться на родину и ответить на вопросы Специальной следственной службы. Речь в частности шла о незаконной, как отметил премьер, приватизации стратегического объекта в Лорийской области. По сведениям СМИ, данным объектом является Дзорагетская гидроэлектростанция (<Дзора ГЭС>). По уголовному делу касательно <Дзора ГЭС> обвиняемым проходит экс-глава МО РА Сейран Оганян, который подозревается в растрате имущества в размере 1,046,400,000 драмов.

Ранее Комитет госдоходов РА сообщил о том, что обвинения Минасяну дополнены по новым эпизодам, касающимся покупки 49% акций ООО <Спайка>, и утаивания данной информации при составлении декларации. В связи с этим было решено дополнить решение о привлечении Минасяна в качестве обвиняемого, и последний был привлечен в качестве обвиняемого по части 1 статьи 310.1 (два эпизода), по части 2 статьи

314.3 (четыре эпизода) и по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РА.