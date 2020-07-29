Среда, 29 Июля 2020 14:16

АрмИнфо.Цветение озера Севан из-за сине-зеленых водорослей негативно сказывается на запасах раков. Об этом в беседе с журналистами 29 июля заявила директор Института гидроэкологии и ихтиологии НАН РА Эвелина Гукасян.

Эксперт проинформировала, что в этом году, как и в 2019-ом, наблюдается интенсивное цветение озера, что несет в себе риски и в долгосрочной перспективе. Так, по завершении периода цветения, водоросли оседают на дне, тем самым увеличивая органическую загрязненность озера и снижая запасы кислорода в воде. Это, со своей стороны, содействет распространению заболеваний среди раков и сокращению их популяции. По ее словам, именно органическая загрязненность озера стала следствием резкого сокращения запасов севанских раков в последние годы.

Гукасян обратила внимание на то, что сине-зеленые водорослы выделяют ядовитые вещества - микроцистины, которые опасны для человека и животных при купании. По ее словам, в случае с человеком, они негативно воздействуют на кожу и пищеварительный тракт, а у животных могут спровоцировать грибковые заболевания.

Ранее Минздрав РА сообщил о том, что анализ севанской воды не выявил признаков острой токсичности. В связи с тем, что некоторые виды водорослей производят токсины, министерство призвало граждан быть внимательными, запретить детям купаться в неразрешенных местах, а при раздражении глаз, сыпи, в частности, вокруг рта и носа, раздражении кожи, аллергической реакции и других симптомах немедленно обратиться к врачу.

Напомним, что воды Севана цветут уже третий год подряд из-за сине­зеленых водорослей, что экологи связывают с фиксируемыми ранее отрицательными балансами озера, а также отсутствием должных очистительных станций. Цветение Севана в столь больших масштабах до этого фиксировалось лишь в 60-ые годы.