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 Среда, 29 Июля 2020 14:13
Ани Мшецян

СНБ выявила <мертвые души> у предсказателей погоды

СНБ выявила <мертвые души> у предсказателей погоды

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении установила, что чиновники из ГНКО <Центр гидрометеорологии и мониторинга> принимали на работу сотрудников, которые не выполняли своих служебных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба СНБ, сотрудники метеостанций городов Артик, Гюмри и Амасия с 2013 года приняли на работу 17 сотрудников, которые просто не ходили на работу, но получали заработную плату. Зарплату этих людей, составляющую в среднем порядка 70 тыс драмов в месяц, шла в карманы руководителей станций, которые в течение последних 6 лет составляли фальсифицированные документы. В общей сложности госбюджет выделил <мертвым душам> 30.700.000 драмов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 179 (Присвоение или растрата - Ред.) и 314 (Служебный подлог - Ред.) статьям УК РА. Ведется следствие для выявления всех лиц, вовлеченных в преступную схему.

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