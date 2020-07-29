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 Среда, 29 Июля 2020 14:09
Марианна Мкртчян

Для граждан России планируется два вывозных рейса из Еревана в Москву

Для граждан России планируется два вывозных рейса из Еревана в Москву

АрмИнфо. Для граждан России планируется два вывозных рейса из Еревана в Москву.

Как сообщает посольство РФ в РА, согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию:

Вылет рейса TYA9702 Ереван - Москва 02.08.2020 в 17:50 (по местному времени);

Вылет рейса TYA9702 Ереван - Москва 08.08.2020 в 15:50 (по местному времени).

До рейса будут допущены только жители Москвы и Московской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской область, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Костромской области, Курской область, Липецкой область, Нижегородской области, Новгородской области, Орловской области, Пензенской области, Рязанской области, Тамбовской области, Тверской области, Тульской области, Ярославской области, Калужской области.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1.  Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.

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