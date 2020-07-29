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 Среда, 29 Июля 2020 14:08
Карина Манукян

Несмотря на встречу с депутатами, не поступившие в вузы абитуриенты намерены обратиться в суд

Несмотря на встречу с депутатами, не поступившие в вузы абитуриенты намерены обратиться в суд

АрмИнфо.29 июня в здании НС РА прошла встреча не поступивших в вузы, несмотря на положительные баллы, абитуриентов и их родителей с депутатами от фракции <Мой шаг> Лилит Степанян и <Просвещенной Армении> Анной Костанян.

В ходе встречи родитель Масис Бабалян представил проблемы в ходе учета итогов единых госэкзаменов. В частности, было указано на то, что Минобразования и науки РА не уведомило абитуриентов должным образом о внесенных в этом году изменениях в порядок организации экзамена и подачи заявок, вследствие чего ряд абитуриентов были введены в заблуждение.  Вследствие того, что в этом году приоритетное значение было отдано конкретной специальности, указанной в первой заявке, некоторые абитуриенты даже при наличии положительных оценок не смогли поступить в вузы, поскольку их высокие баллы не были учтены в случае указанной во второй заявке специальности (в связи с отсутствием свободных мест на факультете). В итоге получилось, что они оказались <за бортом>, в то время как другие абитуриенты, указавшие данные специальности в своей первой заявке, но набравшие на ЕГЭ соответствующие тройке баллы, были зачислены в вузы. Бабалян предлагает решить эту ситуацию, дав возможность набравшим высокие баллы абитуриентам поступить в вузы по указанной во второй заявке специальности, и отчислять <лишних> студентов на основе их дальнейшей успеваемости.

В ходе встречи были также указаны и другие упущения при составлении порядка проведения ЕГЭ в этом году. В связи с этим Бабалян сообщил о том, что сегодня от имени 87 абитуриентов будет подано исковое заявление в суд.  <Предложенное нам решение - поступить на заочные отделения - нас не устраивает, поскольку абитуриентами были набраны более высокие баллы, чем у тех, кто были в итоге зачислены в вузы>, - заявил он.

Анна Костанян согласилась с озвученными требованиями, отметив, что со стороны Минобразования действительно имели место упущения. По ее словам, в случае, если действительно имели место технические ошибки, то этой проблеме должны быть даны решения. По ее словам, уже готовятся соответствующие письменные обращения в министерство. Со своей стороны Лилит Степанян призвала не делать из сложившейся ситуации трагедию, указав на то, что ее отец, к примеру, только с шестой попытки смог поступить на юридический факультет. Как было отмечено, министерство ни коим образом не ставило перед собой задачи работать во вред абитуриентам в условиях сложившейся из-за коронавируса ситуации. Быть может, по ее словам, этап информированности и мог не проходить в удовлетворительных условиях, однако министр Араик Арутюнян все же дважды оповещал об изменениях в системе организации ЕГЭ. <Все знали, что приоритет будет отдаваться первой заявке>, - заявила депутат, добавив, что всем оказавшимся в спорной ситуации абитуриентам были предложены альтернативные решения.

Между тем Степанян отметила, что соответствующий запрос по поднятым вопросам будет направлен в министерство от имени трех парламентских фракций, и будут также организованы встречи на уровне министра и замминистра.

Напомним, что ранее не поступившие в вузы абитуриенты проводили акции протеста перед зданием Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

В этом году на участие в ЕГЭ и поступление в вузы подали заявки 11979 абитуриентов. В едином госэкзамене приняли участие 11648 абитуриентов, положительную оценку получили 9372 абитуриента. В общей сложности, число абитуриентов, получивших положительные оценки и не поступивших в вузы, составляет 223, и все они имеют возможность в сентябре, во время заочного приема, сохраняя свои оценки, представить свои заявления в вузы.  Ранее сообщалось, что 64 абитуриента уже подали заявки на участие в дополнительном этапе единых госэкзаменов, и в итоге 63 из них поступили в вузы. Кроме того, 4 абитурианта с высшими баллами, но не поступившие при этом в вуз, согласились пройти обучение по второй указанной в своей заявке специальности.

Добавим, что в связи с эпидемиологической ситуацией, в этом году абитурианты сдавали ЕГЭ только по одному предмету по своему выбору

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