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|Температура воздуха в Армении вновь понизится на 3-5 градусов
|В Армении выявлено 308 новых случаев коронавируса
|ЮКЖД призывает жителей Гюмри не сваливать бытовые отходы в русло речки Горгоба
|Министр: Получено около 8 тысяч заявок на поступление в колледжи и училища
|Утверждена концепция проведения мероприятий, посвященных Дню независимости Армении
|Читать больше
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