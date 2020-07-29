Среда, 29 Июля 2020 11:32

АрмИнфо. На территории Армении с 29-го июля по 2 августа в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 м/с. 31-го июля ожидается погода без осадков. В отдельных местах также ожидается град. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с. С 29 июля температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

В Ереване 29-го июля, в вечерние часы и ночью с 1-2 августа в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-22 м/с. С 30-31 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха составит +36 градусов.