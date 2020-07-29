Среда, 29 Июля 2020 11:12

АрмИнфо.По данным на 11:00 29 июля, в Армении выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 469 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 37937 случаев коронавируса, выздоровели 27824 человека, скончались 723. За последние сутки болезнь унесла жизни 4-х человек в возрасте от 64-х до 84-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день был зафиксированы также два случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 225.

На данный момент фактическое лечение получают 9165 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 160380 тестов на коронавирус.