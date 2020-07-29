Среда, 29 Июля 2020 10:28

АрмИнфо. Силами линейно-станционного объединения <Гюмри> компании <Южно-Кавказская железная дорога> в сотрудничестве с городским муниципалитетом Гюмри было очищено русло речки Горгоба, сообщила пресс-служба компании.

Согласно источнику, в прошедшем июне ливневые дожди и затор в туннеле под железнодорожными путями стали причиной затопления привокзальной площади города и станционных путей.

Данный канал протекает по территории города, куда жители сваливают бытовой мусор, ставший причиной затора туннеля под железнодорожными путями длиной в 17 метров. В результате в том числе инженерных решений при проведении очистных работ из туннеля было снято несколько десятков тонн бытовых отходов и иловых отложений, а вход в туннель был оборудован мусороулавливающими конструкциями. ЮКЖД призывает жителей Гюмри не сваливать бытовые отходы в русло речки Горгоба и соблюдать санитарные нормы. ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Росси йские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянск ими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управлени я составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.