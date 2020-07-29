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 Среда, 29 Июля 2020 10:07
Александр Аванесов

Утверждена концепция проведения мероприятий, посвященных Дню независимости Армении

Утверждена концепция проведения мероприятий, посвященных Дню независимости Армении

АрмИнфо.Состоялось последнее заседание комиссии по организации и проведению государственных мероприятий, на котором была утверждена концепция мероприятий, посвященных Дню независимости РА. Об этом в Facebook написал руководитель аппарата премьер-министра РА Эдуард Агаджанян.

"Принимая во внимание опыт, накопленный в области организации государственных мероприятий и высокий уровень их проведения,  мы будем руководствоваться интересными и инновационными решениями, принимая в то же время во внимание  ограничения, вызванные эпидемией коронавируса", - написал Агаджанян.

Отметим, что День независимости Армении - главный государственный праздник страны. Эта дата отмечается 21 сентября. Советский Союз рухнул в августе 1991 года после неудачной попытки государственного переворота в Москве. Как и некоторые республики распадающегося Советского Союза, Армения провозгласила свой суверенитет,  приняв верховенство Конституции Армении над Конституцией СССР. 23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Армении, провозглашающую упразднение Армянской ССР и создание Республики Армения. Референдум был организован в Армении 21 сентября 1991 года, в ходе которого жители Армении подавляющим большинством голосов проголосовали за выход из состава СССР.  Таким образом, после 70 лет советского правления Армения стала независимым государством. В октябре 1991 года в Армении прошли первые президентские выборы. 21 декабря 1991 года Армения вступила в Содружество Независимых Государств (СНГ). -

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