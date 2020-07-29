Среда, 29 Июля 2020 10:05

АрмИнфо.В ночь с 28 на 29 июля, так же как и сейчас на армяно-азербайджанской государственной границе сохраняется относительное затишье .

Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук, противник на отдельных участках госграницы из стрелкового оружия различного калибра 22 раза нарушил режим прекращения огня, в направлении армянских позиций было произведено около 497 выстрелов.

"В направлении армянских позиций близ Колагира, Мовсеса, Неркин Карбирахбюра - 5 раз, Барцруни, Ангегакота- 12 раз, Ерасха, Чива, Зангатуна, Елпина - 5 раз", - подчеркнула Степанян.