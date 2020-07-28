﻿
 Вторник, 28 Июля 2020 19:42
Александр Аванесов

Президент РА: Реальность такова, что армянские вооруженные силы являются самой мощной армией в регионе

Президент РА: Реальность такова, что армянские вооруженные силы являются самой мощной армией в регионе

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян в дистанционном  режиме   принял участие в первом уроке летней школы, организованной Армяно-Российским (Славянским) университетом, которая проходит под девизом <Армения и мир.  Построим устойчивое будущее>.

Как сообщает пресс-служба администрации президента, участниками летней школы являются студенты, молодые ученые, специалисты из Армении и диаспоры, как армяне, так и иностранцы. Участники летней школы, старт которой был дан  27 июля и  которая продлится до  12 августа,  познакомятся с основными направлениями внешней политики Армении, получат исчерпывающую информацию о текущих процессах, обсудят место и роль Армении в быстро меняющемся мире. Во время видео встречи  участники летней школы задавали вопросы президенту республики. В частности, отвечая на вопрос о роли президента страны в государстве с парламентским правлением,  Армен Саркисян отметил, что иногда ожидания людей от деятельности президента  очень высоки, однако это  нереально, потому что Конституция и фактор парламентской республики не позволяют президенту реализовать эти ожидания, а сам президент не имеет необходимых инструментов.

<В течение двух лет моего пребывания в должности одним из моих действий было разъяснить людям, что в парламентской стране следует иметь реалистичные ожидания от института президентства, а иногда и указывать, чего ожидать и что делать. Мое видение - быть активным, но полностью соблюдать конституционные ограничения. Президентские инструменты или обязанности весьма ограничены. Тем не менее, даже с таким ограниченным набором инструментов, есть возможности, которыми мы можем воспользоваться. Мы используем некоторые из них в форме президентских инициатив.  Они не противоречат или не противоречат действиям и программам правительства, они являются руководством к тому, куда мы должны идти. Одним из примеров является проект , о котором было объявлено несколько месяцев назад. В Ереване, около Музея-института Геноцида армян, есть около 100 гектаров земли, и я предлагаю улучшить их,  превратив в парк. Этот парк должен иметь несколько значений, одним из которых является парк памяти. Большой парк  будет включать небольшие сады, которые должны представлять потерянные регионы Армении в исторической Западной Армении.  Вторая часть парка должна быть представлена армянской диаспорой. А третья часть должна символизировать современную Армению. На самом деле это идея, цель которой объединить всех. Это должен быть парк армянского единства. Это не будет парк, где должны быть кафе или рестораны. Прежде всего, нашей стране нужен такой парк, как источник чистого воздуха. Вечером парк может стать прекрасным местом встреч и прогулок граждан Армении и их гостей. Это президентская инициатива, направленная на национальное единство>, -  сказал  президент, добавив, что  <мы должны полагаться на свои силы>.  <У нас сильная страна, успешная и сплоченная диаспора. Я верю, что вместе мы будем очень сильны>, - сказал Армен Саркисян.

Президент указал на важность эффективного использования того факта, что многие армяне живут за границей. <Наша задача - максимально

использовать эту возможность, сделать Армению более безопасной и сильной>, - сказал он.

Говоря о напряженности на границе, президент еще раз подчеркнул. <В этих условиях, когда весь мир борется с коронавирусом, наши соседи

решают предпринять военные действия, это бесчеловечно. Реальность такова, что Азербайджан начал этот конфликт на границе, реальность такова, что армянские вооруженные силы показали, что они являются самой мощной армией в регионе>.

Армен Саркисян также отметил, что хотя армянская нация очень старая нация, тем не менее, она очень молода. <Город Ереван молодой. Ему

более 2800 лет, но он очень молод. Это город, где каждый иностранец может увидеть его жизненную силу. Армения является одной из ведущих

стран мира с точки зрения создания стартапов, так как мы молодая нация. Я считаю себя молодым президентом. Мой вам совет: при оценке

того, кто молод или стар, никогда не полагайтесь на количество лет, которые он прожил. Быть молодым зависит от того, насколько молод ваш дух, ум, мышление. Молодые люди - это те, кто готов учиться каждый день. Я считаю одной из обязанностей Президента быть учителем. Я преподавал в Ереванском государственном университете, затем в различных университетах по всему миру, включая Кембридж. Учить - значит делиться опытом. Для меня обучение означает учиться у вас, оставаться молодым, быть молодым, как вы.  Поскольку мы молодая нация, я надеюсь, что мы всегда будем такими>, - завершил свое выступление президент  РА

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Президент РА: Реальность такова, что армянские вооруженные силы являются самой мощной армией в регионеПрезидент РА: Реальность такова, что армянские вооруженные силы являются самой мощной армией в регионе
СМИ: ФСБ взяла на особый контроль два региона Большого Урала. Боится армяно- азербайджанского конфликтаСМИ: ФСБ взяла на особый контроль два региона Большого Урала. Боится армяно- азербайджанского конфликта
Европол и Еврокомиссия запустили проект по борьбе с организованной преступностью на пространстве ВП ЕСЕвропол и Еврокомиссия запустили проект по борьбе с организованной преступностью на пространстве ВП ЕС
Н. Пашинян: Государства ОДКБ заняли взвешенную позицию в ходе недавних боевых действий на армяно-азербайджанской границеН. Пашинян: Государства ОДКБ заняли взвешенную позицию в ходе недавних боевых действий на армяно-азербайджанской границе
Никол Пашинян: Позиция официального Еревана однозначна - не поддаваться на провокации, поскольку стабильность в России является для Армении стратегически важным факторомНикол Пашинян: Позиция официального Еревана однозначна - не поддаваться на провокации, поскольку стабильность в России является для Армении стратегически важным фактором
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Поиск по дням

2013 , 2014