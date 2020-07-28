Вторник, 28 Июля 2020 19:42

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян в дистанционном режиме принял участие в первом уроке летней школы, организованной Армяно-Российским (Славянским) университетом, которая проходит под девизом <Армения и мир. Построим устойчивое будущее>.

Как сообщает пресс-служба администрации президента, участниками летней школы являются студенты, молодые ученые, специалисты из Армении и диаспоры, как армяне, так и иностранцы. Участники летней школы, старт которой был дан 27 июля и которая продлится до 12 августа, познакомятся с основными направлениями внешней политики Армении, получат исчерпывающую информацию о текущих процессах, обсудят место и роль Армении в быстро меняющемся мире. Во время видео встречи участники летней школы задавали вопросы президенту республики. В частности, отвечая на вопрос о роли президента страны в государстве с парламентским правлением, Армен Саркисян отметил, что иногда ожидания людей от деятельности президента очень высоки, однако это нереально, потому что Конституция и фактор парламентской республики не позволяют президенту реализовать эти ожидания, а сам президент не имеет необходимых инструментов.

<В течение двух лет моего пребывания в должности одним из моих действий было разъяснить людям, что в парламентской стране следует иметь реалистичные ожидания от института президентства, а иногда и указывать, чего ожидать и что делать. Мое видение - быть активным, но полностью соблюдать конституционные ограничения. Президентские инструменты или обязанности весьма ограничены. Тем не менее, даже с таким ограниченным набором инструментов, есть возможности, которыми мы можем воспользоваться. Мы используем некоторые из них в форме президентских инициатив. Они не противоречат или не противоречат действиям и программам правительства, они являются руководством к тому, куда мы должны идти. Одним из примеров является проект , о котором было объявлено несколько месяцев назад. В Ереване, около Музея-института Геноцида армян, есть около 100 гектаров земли, и я предлагаю улучшить их, превратив в парк. Этот парк должен иметь несколько значений, одним из которых является парк памяти. Большой парк будет включать небольшие сады, которые должны представлять потерянные регионы Армении в исторической Западной Армении. Вторая часть парка должна быть представлена армянской диаспорой. А третья часть должна символизировать современную Армению. На самом деле это идея, цель которой объединить всех. Это должен быть парк армянского единства. Это не будет парк, где должны быть кафе или рестораны. Прежде всего, нашей стране нужен такой парк, как источник чистого воздуха. Вечером парк может стать прекрасным местом встреч и прогулок граждан Армении и их гостей. Это президентская инициатива, направленная на национальное единство>, - сказал президент, добавив, что <мы должны полагаться на свои силы>. <У нас сильная страна, успешная и сплоченная диаспора. Я верю, что вместе мы будем очень сильны>, - сказал Армен Саркисян.

Президент указал на важность эффективного использования того факта, что многие армяне живут за границей. <Наша задача - максимально

использовать эту возможность, сделать Армению более безопасной и сильной>, - сказал он.

Говоря о напряженности на границе, президент еще раз подчеркнул. <В этих условиях, когда весь мир борется с коронавирусом, наши соседи

решают предпринять военные действия, это бесчеловечно. Реальность такова, что Азербайджан начал этот конфликт на границе, реальность такова, что армянские вооруженные силы показали, что они являются самой мощной армией в регионе>.

Армен Саркисян также отметил, что хотя армянская нация очень старая нация, тем не менее, она очень молода. <Город Ереван молодой. Ему

более 2800 лет, но он очень молод. Это город, где каждый иностранец может увидеть его жизненную силу. Армения является одной из ведущих

стран мира с точки зрения создания стартапов, так как мы молодая нация. Я считаю себя молодым президентом. Мой вам совет: при оценке

того, кто молод или стар, никогда не полагайтесь на количество лет, которые он прожил. Быть молодым зависит от того, насколько молод ваш дух, ум, мышление. Молодые люди - это те, кто готов учиться каждый день. Я считаю одной из обязанностей Президента быть учителем. Я преподавал в Ереванском государственном университете, затем в различных университетах по всему миру, включая Кембридж. Учить - значит делиться опытом. Для меня обучение означает учиться у вас, оставаться молодым, быть молодым, как вы. Поскольку мы молодая нация, я надеюсь, что мы всегда будем такими>, - завершил свое выступление президент РА