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 Вторник, 28 Июля 2020 19:03
Марианна Мкртчян

Европол и Еврокомиссия запустили проект по борьбе с организованной преступностью на пространстве ВП ЕС

Европол и Еврокомиссия запустили проект по борьбе с организованной преступностью на пространстве ВП ЕС

АрмИнфо.Европол и Европейская комиссия запустили новый совместный проект по борьбе с организованной преступностью на пространстве Восточного партнерства (ВП) ЕС.

Так, согласно сообщению пресс-службы ЕС, запущен новый проект под руководством Европола, финансируемый Европейским Союзом, который направлен на укрепление потенциала Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины для более эффективной борьбы с организованной преступностью.

Проект будет способствовать снижению уровня преступности и созданию более безопасного жизненного пространства для жителей региона.

"Эта инициатива является важным шагом в развитии крепкого оперативного сотрудничества и доверия между правоохранительными органами государств-членов ЕС и нашими Восточными партнерами. Наши согласованные усилия дадут более сильный ответ на общие вызовы и трансграничные угрозы, с которыми мы сталкиваемся ", - сказала исполнительный директор Европола Кэтрин Де Болле.

В свою очередь директор Европейской комиссии по восточному соседству Лоуренс Мередит убеждена, что сети организованной преступности действуют через национальные границы и дестабилизируют весь регион. "Борьба с серьезной и организованной преступностью является общей задачей Европейского Союза и его стран- партнеров. Укрепляя стратегическое и оперативное сотрудничество между Европолом и странами-партнерами, мы гордимся тем, что можем внести вклад в совместные успехи в расследовании", - констатировала она.

Расположенные вдоль Черного моря и являющиеся частью "героинового пути" из Ближнего Востока в Европу, все шесть стран Восточного партнерства находятся под угрозой со стороны организованных преступных групп, действующих в этом районе. Эти группы занимаются контрабандой мигрантов, организованными преступлениями по вопросам собственности, торговлей людьми, огнестрельным оружием и наркотиками, отмыванием денег и другими связанными преступлениями, такими как мошенничество с документами. Данные преступные синдикаты угрожают не только безопасности людей, но и стабильности региона Восточного партнерства и всего ЕС. Расширение сотрудничества между правоохранительными органами государств-членов ЕС и стран Восточного соседства имеет решающее значение для повышения эффективности общего реагирования на трансграничную организованную преступность.

В рамках более крупной инициативы ЕС по сотрудничеству стоимостью 10 млн евро, ЕС выделил 2,5 млн евро на поддержку проекта, который будет действовать в течение следующих четырех лет. Два других компонента сосредоточены на обучении сотрудников правоохранительных органов и оценке угроз (проект, возглавляемый Cepol с участием Европола) и на возвращении преступных активов (под управлением Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия - UNICRI).

В рамках этой четырехлетней инициативы Европол будет поддерживать сотрудничество между правоохранительными органами как на стратегическом, так и на оперативном уровне. Специальное финансирование позволит странам Восточного партнерства участвовать в оперативной деятельности против некоторых из десяти наиболее значительных угроз безопасности ЕС, перечисленных в Политическом цикле ЕС.  Существующие сети для обмена информацией и оперативного сотрудничества могут быть в дальнейшем расширены для проведения совместных расследований в целях повышения эффективности борьбы с транснациональной организованной преступностью.

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