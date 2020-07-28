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 Вторник, 28 Июля 2020 19:00
Александр Аванесов

Никол Пашинян: Позиция официального Еревана однозначна - не поддаваться на провокации, поскольку стабильность в России является для Армении стратегически важным фактором

Никол Пашинян: Позиция официального Еревана однозначна - не поддаваться на провокации, поскольку стабильность в России является для Армении стратегически важным фактором

АрмИнфо. Началу перевода конфронтации с армянами на территорию Российской Федерации было положено азербайджанцами - владельцами некоторых маркетов - путем отказа от приема армянских абрикосов. Об этом в интервью РБК заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

 

По его словам, этот факт стал продолжением той воинственной риторики и политики ненависти ко всему армянскому, которой правительство Азербайджана придерживается в течение последних 15 лет. <Сравните риторику всех властей Армении с риторикой Азербайджана, где власть не

меняется, и вы увидите, что в риторике армянской стороны нет ненависти. Есть принципы, соображения, представления, но ненависти не было и нет, чего нельзя сказать в отношении Баку>, - подчеркнул Никол Пашинян, добавив, что в последних событиях на армяно­азербайджанской границе   имеется очень важный нюанс. Речь, в первую очередь, идет о попытках дестабилизации ситуации в России, превращения ее в поле межнациональных конфликтов.     По этой причине позиция официального Еревана однозначна  - не поддаваться на провокации, поскольку стабильность в России является для Армении стратегически важным фактором. <Мой призыв - прекратить все это. Лица, идущие на провокации должны понимать, что обязаны соблюдать законы и порядки РФ. Подобные явления недопустимы ни с политической, ни с моральной точек зрения>, - отметил  Никол Пашинян.

Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки между армянами и азербайджанцами. Неоднократно провокации переходили в драку, и были пострадавшие. Инциденты были и в США, и в ряде Европейских стран, в разных городах РФ и др. Был сожжен автомобиль посольства Армении в Германии. Поступали  сообщения об избиении армян в разных частях Москвы. Серьезные столкновения были в Мюнхене, Бельгии, Лос-Анджелесе.  По инцидентам в Москве с заявлением выступил Союз армян России, который строго осудил подобные действия азербайджанской стороны и призвал соотечественников не поддаваться на провокации.

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