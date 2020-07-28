Вторник, 28 Июля 2020 18:58

АрмИнфо. 28 июля министр обороны РА Давид Тоноян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Как передает пресс-служба оборонного ведомства республики, во встрече также принял участие военно-воздушный атташе посольства России в Армении полковник Андрей Грищук.

Согласно источнику, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военно-военно- технического сотрудничества, а также военно-политическую ситуацию в регионе.

Министр обороны РА проинформировал посла о недавней ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе, линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил, подчеркнув конструктивную и стабилизирующую роль российской стороны.

Давид Тоноян поделился своими оценками политических и военных шагов, предпринятых Азербайджаном и Турцией для дестабилизации безопасности в регионе, отметив, что вооруженные силы Армении, а также подразделения армяно-российской объединенной группировки продолжают отслеживать и анализировать события, и быть готовыми к любому

развитию ситуации.

Посол Копыркин подтвердил позицию России по установлению стабильности в регионе, отметив, что российская сторона предпринимает все необходимые меры в этом направлении.

Собеседники также обсудили процесс двустороннего военного сотрудничества, в том числе совместную боевую подготовку, организацию военных учений, которые будут проводиться на территории Республики Армения и Российской Федерации.