АрмИнфо.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян провел встречу с послом США в РА Линн Трейси и военным атташе посольства, полковником Скоттом Максвеллом.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся армяно-американского двустороннего сотрудничества в обороной сфере и осуществленных мероприятий, а также зафиксированного 12 июля роста напряженности на армяно-азербайджанской границе и текущей ситуации в приграничной зоне.
Стороны также обсудили дальнейшие программы сотрудничества и наметили иные вопросы, представляющие взаимный интерес.