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 Вторник, 28 Июля 2020 18:53
Ани Мшецян

Роберт Кочарян попросил снять арест со счетов, на которые получает зарплату от АФК <Система>

Роберт Кочарян попросил снять арест со счетов, на которые получает зарплату от АФК <Система>

АрмИнфо. Защита второго президента Армении Роберта Кочаряна ходатайствовала о снятии ареста с его имущества.

В ходе судебного заседания Роберт Кочарян отметил, что у него есть дом, который предоставило государство и два банковских счета, переводы на которые осуществляются исключительно от корпорации АФК <Система>, в которой он работает (член Совета директоров - Ред.). <Законность данного имущества и банковских счетов не может ни у кого вызывать сомнений>, - подчеркнул Кочарян.

В свою очередь адвокат бывшего главы Совбеза и вице-премьера Армении Армена Геворкяна Эрик Алексанян также представил в суд ходатайство о снятии ареста с имущества его подзащитного. В ходе судебного заседания Алексанян напомнил, что суд не раз отмечал, что, наложив арест на имущество, орган осуществляющий производство, нарушил права Армена Геворкяна.

<Цель и обоснования, по которым на имущество Геворкяна наложен арест, не ясны, их попросту нет. Более того, мне совершенно неясно, почему арест наложен не только на имущество моего подзащитного, но и на имущество его близких, которые никоим образом не связаны с данным делом>, - подчеркнул адвокат.

Суд вынесет свое решение по поводу ходатайств на следующем заседании.

Отметим, что бывший вице-премьер и глава Совбеза Армении Армен Геворкян проходит по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. По данному делу также проходят бывший министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший глава Генштаба и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. 

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