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 Вторник, 28 Июля 2020 18:52
Ани Мшецян

Руководитель аппарата суда по банкротству Арман Гукасян обвиняется в служебном подлоге и растрате

Руководитель аппарата суда по банкротству Арман Гукасян обвиняется в служебном подлоге и растрате

АрмИнфо. Руководитель аппарата суда по банкротству Арман Гукасян обвиняется в служебном подлоге и растрате. Об этом сообщает пресс- служба СНБ Армении.

Согласно источнику, Гукасян с 2018 по 2020 годы принял на работу пять сотрудников, которые фактически не выполняли свои служебные обязанности, однако, получали положенную им зарплату. Глава аппарата фальсифицировал документы о том, что последние якобы должным образом выполняют свои обязанности. Ущерб, нанесенный государству, составил

9.340.946 драмов. Данную сумму Гукасян присвоил себе, таким образом превысил свои должностные полномочия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 179 ( Присвоение или растрата - Ред.) и 314 (Служебный подлог - Ред.) статьям УК РА.

Более того, в ходе предварительного следствия в рамках следственных мероприятий в доме подозреваемого были проведен обыск. Были обнаружены банковские карты, на которые перечислялась зарплата <мертвых душ>. Также были обнаружены документы, важные для следствия. Гукасян 27 июля дал признательные показания и восстановил ущерб, нанесенный государству.

Осуществляются необходимые следственные действия для выявления всех причастных к данному делу граждан.

Отметим, что ранее Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился в Высший судебный совет для возбуждения уголовного дела в отношении двух судей Суда по вопросам банкротства Геворка Нариняна и Ара Кубаняна. Данное ходатайство было удовлетворено. Судьям предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, легализации имущества, нажитого преступным путем и незаконном обогащении. 

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