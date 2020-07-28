Вторник, 28 Июля 2020 18:45

АрмИнфо.В университетской детской клинической больнице <Мурацан> 145 детей вылечились от коронавируса, 59 из них были новорожденными, в возрасте до 2 месяцев. Об этом сообщается на сайте больницы.

Всего, отмечается в сообщении, за последние 6 месяцев обратились в университетскую детскую больницу 18 186 детей, 12242 - амбулаторно, 5944 - стационарно. За полгода медицинский персонал больницы вылечил 117 детей с острым гастроэнтеритом, 98 детей с острыми кишечными инфекциями и 16 детей с лейшманиозом.

За этот же период служба санавиации по делам новорожденных получила 298 вызовов, из них 243 из регионов и 55 из Еревана