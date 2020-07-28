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 Вторник, 28 Июля 2020 18:41

<Электрические сети Армении> предупреждают об отключениях 29-го июля

<Электрические сети Армении> предупреждают об отключениях 29-го июля

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 18, 18А на улице Амиряна, жилой дом 13/1 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 3, 5 на 2-ой улице Верин Шенгавита, жилые дома 30г, 32а, 34а, 42а, 42г на улице Гарегина Нжде, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на улице Багратуняца, собственные дома на улицах Фрунзе,

Л.Хачикяна, Т.Саряна, жилые дома 16, 18 на улице Ширака, жилой дом 1 на 2-ом переулке Ширака, здания общежитий NN2, 3 на 9-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Гапанцяна, Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 87 на улице Раффи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10?00-16?00 редакция "Етер", гостиничный дом "Сев ка", ООО "М.Аперян", "А.Арутюнян", "Г.Григорян", "М.Ханоян", квартат 'Нор таг" и "Ушардзан", воинская часть в общине Прошян;

в Тавушской области:

10:00-16:00 кварталы "Чаренц", центральная часть, кварталы "Сурб Ншан", "Абовян", школа N2, торговый центр, поликлиника, здание кадастра недвижимости и военный комиссариат в городе Степанаван;

10:30-16:30 села Ехегнут и Дебед.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180. 

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