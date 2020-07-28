Вторник, 28 Июля 2020 16:12

АрмИнфо. Союзником России в Армении является армянский народ, а не отдельные политики, а считающиеся враждебными России НКО работают со времен правления президентов, в чьей лояльности в России никто не сомневался, заявил в интервью РБК премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян о неблагодарной Армении.

По словам главы армя ского правительства, пост Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении

резкую негативную реакцию. Отметив это, Никол Пашинян указал на то, что все перечисленные претензии несостоятельны.

18 июля в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян написала обращение к армянской власти. <В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна - неизменного союзника России. Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе>, - перечислила она.

Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили <интернет-войска> властей Армении. <После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть>, - заключила она.

Армения не признала еще независимость Нагорного Карабаха. Это означает, что мы не защищаем Нагорных Карабах? Нет>, - отметил Пашинян, комментируя первый тезис. Но при этом Армения и Нагорный Карабах - единое пространство безопасности, и это факт, напомнил он. Премьер- министр отметил, что у Армении имеются свои соображения решения этого конфликта, у Азербайджана - свои. Президент АР Ильхам Алиев постоянно выступает с заявлениями о том, что Карабах - это часть Азербайджана, с чем категорически не согласна Армения. Комментируя претензии по аресту бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиненного в свержении конституционного строя в 2008 году (из-за разгона митинга против результатов выборов в марте 2008 года, в ходе которого погибли десять человек), Пашинян отметил, что не отдельные политики являются союзниками России, а весь армянский народ. <В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер - это армянский народ. Это очень важный нюанс>, - сказал премьер. По его словам, очень многие деятели в течение долгого время представляли себя в качестве единоличного союзника России, но союзник России - армянский народ>. Премьер- министр констатировал, что у Армении и России общие стратегические интересы, независимо от Пашиняна, Погосяна, Петросяна, Иванова, Петрова или Сидорова. Он добавил, что граждане Армении должны считаться с чаяниями россиян, а россияне - с чаяниями армянского народа.

Отвечая на претензию по поводу работы некоммерческих организаций, глава правительства Армении напомнил, что они начали работать много раньше его прихода к власти в 2018 году.

<Они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации, и почему это с 2018 года они вдруг стали антироссийскими ?> - отметил Пашинян. Кочарян занимал пост президента с 1998 по 2008 год, а Серж Саргсян - с 2008 по 2018 год.