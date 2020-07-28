Вторник, 28 Июля 2020 16:11

АрмИнфо.Вчера группа людей, незаконно блокирующая дороги, ведущие к золотоносному руднику Амулсар, подняла очередную волну шума и дезинформации в русле беззакония последних двух лет. Об этом говорится в заявлении компании <Лидиан Армения>, ведущей строительство рудника.

Согласно источнику, на прошлой неделе начались инвентаризационные работы на строительном участке Амулсарского месторждения. Работы выполняются специалистами компании с участием сотрудников общины Джермук. Примечательно, что после публикации предполагаемых эпизодов краж и вандализма в этом районе группа, блокирующая дорогу Амулсар, вчера продемонстрировала более агрессивное поведение, пытаясь проникнуть внутрь и помешать процессу инвентаризации. Примечательно, что те, кто совершали незаконные действия, приписывали жителям общины всевозможные правонарушения, называя их <наемниками>. Стоит отметить, говорится в заявлении, что эта ситуация, при которой незаконные посягательства на жителей общины, занимающихся легальной работой, происходит регулярно. Она стала возможной благодаря двухлетнему бездействию правоохранительной системы, отсутствию правопорядка в этой области. Вчерашний искусственно раздутый инцидент стал еще одним доказательством того, что те, кто блокирует дороги к руднику не представляют местную общину, они делают все, чтобы создать беспорядки и столкновения. <Мы можем только предположить, что поднятый шум связан с инвентаризацией, нацеленной на выявление незаконных действий и их возможных результатов. Такое поведение также является результатом обычного бездействия полиции, когда вместо защиты интересов сотен людей, имеющих законное право работать в своей собственной общине, местная полиция продемонстрировала беспрецедентную терпимость к беззаконию, закону, праву сотен жителей жить, работать и жить для своих семей.

Эта ситуация должна быть остановлена. <Лидиан> готова поддержать всех граждан, которые хотят легально работать в своей общине, а правоохранительные органы обязаны обеспечить беспрепятственную реализацию этого права граждан Армении в рамках закона>, - говорится в заявлении.

Напомним, что в мае текущего года 23 жителя населенных пунктов близ Амулсарского месторождения, посредством независимого механизма подотчетности IPAM, обратились к Европейскому банку реконструкции и развития (EBRD) с призывом выйти из Амулсарского проекта. К заявлению присоединились международная сеть CEE BankWatch, НПО "Эколур", ОО "Леса Армении", НПО "Зеленая Армения" и гражданская инициатива "Армянский природоохранный фронт". В заявлении в частности озвучен призыв к IPAM инициировать проверки соответствия Амулсарской программы социально-экологической политике EBRD. Указывается, что компания Lydian International, при помощи бывшего Правительства РА и финансовом содействии EBRD, не применила лучшие международные стандарты при оценке воздействия программы, а также учете мнения прилегающих общин. Кроме того, в ходе реализации программы компании Lydian International не удалось должным образом защитить природные ресурсы и экономику Джермука, а также здоровье местного населения.

В связи с этим авторы заявления призывают EBRD выйти из Амулсарской программы, что станет, по их словам, ответственным шагом в соблюдении утвержденных банком требований социальной и экологической политики. В числе требований - обеспечение оценки экологического и социального воздействия; ресурсоэффективность и предотвращение загрязнения окружающей среды; защита здоровья местного населения; сохранение биоразнообразия и устойчивое управление природными ресурсами; взаимодействие с заинтересованными сторонами и восстановление справедливости в отношении населения Джермука. "Мы уверены, что EBRD, будучи одним из крупнейших финансовых институтов развития, учтет наш протест, изучит поднятые нами проблемы и примет решение в пользу жителей Джермука", - отмечается в заявлении.

Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. С учетом этого, с позапрошлого года подходы к месторождению перекрыты местными жителями и экологическими активистами.