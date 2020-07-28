Вторник, 28 Июля 2020 16:10

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, но в целом ситуация стабильная. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК.

"На армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха можно ситуацию оценивать как относительно стабильную. Конечно, к сожалению, ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня, но уровень стрельбы на сегодня - это практически норма для последних 10 лет. Я имею в виду последние 2-3 дня", - отметил глава армянского кабмина.

По словам Пашиняна, Москва сыграла ключевую роль в стабилизации ситуации на армяно- азербайджанской границе.

"Сопредседатели минской группы ОБСЕ сыграли очень важную стабилизирующую роль. Тут особенно подчеркивается роль России, и я думаю, что те действия, которые предпринял Кремль, вовлеченность МИД и Генштаба ВС России сыграли ключевую роль для того, чтобы сейчас у нас была относительно стабильная ситуация. Роль РФ, конечно, исключительно конструктивная", - отметил он.

По словам главы армянского кабмина, "многие граждане Армении задаются вопросом, почему Турция однозначно поддерживает позицию Азербайджана, а РФ, которая является стратегическим партнером Армении, не так однозначно поддерживает Армению". "Нужно понять, что РФ - председатель минской группы ОБСЕ, которая занимается решением нагорно- карабахского конфликта. Россия - важный и ключевой посредник, ее действия должны быть в этих рамках", - добавил он.

ВС Азербайджана 12 июля обстреляли армянские позиции на Тавушском направлении границы и попытались их атаковать. В результате ответного

огня с армянской стороны противник вернулся на исходные позиции, понеся потери. Утром 13 июля ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций. Вплоть до 17 июля с некоторыми перерывами велся также обстрел приграничных армянских сел. Азербайджан потерял, как минимум, 13 человек . Число жертв с армянской стороны достигло 5.