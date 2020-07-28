Вторник, 28 Июля 2020 16:09

АрмИнфо. Знаменитый музыкант и основатель группы <Цветы> Стас Намин сумел проявить свои таланты в самых разных областях: от рока до симфонической музыки, от театра до живописи и фотографии. Также Намин является автором нескольких документальных фильмов - он анонсировал онлайн- премьеру картины об Армении, сообщает сайт MK. RU.

В 2016 году Стас Намин вместе со своим сыном Артёмом Микояном путешествовали по Армении и снимали большой документальный проект просветительского характера. <Мы проехали на машине более двух тысяч километров и снимали и древние армянские храмы, и людей, и природу. А потом я задал несколько вопросов об истории Армении, ее культуре и духовности Католикосу всех Армян Гарегину II>, - говорит Стас Намин.

Картина, закадровый текст в которой читает Чулпан Хаматова, уже получила положительные отклики на международных фестивалях, но публичная ее премьера состоится в среду 29 июля в 20:00. Посмотреть <Древние храмы Армении> можно будет и на сайте www.mk.ru.