Вторник, 28 Июля 2020 16:01

АрмИнфо.Вероятность возобновления военных действий между армянскими вооруженными силами и ВС Азербайджана продолжает оставаться весьма высокой. Об этом в интервью РБК заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, вероятность возобновления военных действий во многом обусловлена и позицией третьих стран, в первую очередь, Турции, разжигающей конфликт. Анкара преследует в этом конфликте, как свои текущие интересы, так и исторические намерения. Турция не отказалась от политики геноцида армян. Президент Турции не только не признает факт Геноцида армян в Оманской империи в 1915 году, но еще и оправдывает то страшное преступление. Как и 100 лет назад Анкара не оставляет попыток контроля за Южным Кавказом. После развала Советского Союза Турция на протяжении уже почти 30 лет работает над воплощением в жизнь этих своих намерений. Если это произойдет, то даже россиянам станут понятны геополитические цели Анкары. <Но надеюсь, что этого не произойдет>, - отметил глава армянского правительства.