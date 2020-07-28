Вторник, 28 Июля 2020 15:55

АрмИнфо.Эксперт из Школы бизнеса в Монпелье Павло Блаватский (Pavlo Blavatskyy) нашел интересную связь между индексом массы тела чиновников и уровнем коррупции.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Economics of Transition and Institutional Change, Блаватский проанализировал индекс массы тела (ИМТ) 299 министров, которые занимали свои посты в 2017 г. в 15 странах бывшего СССР: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана и Эстонии. Для расчета ИМТ был использован алгоритм, основанный на работе сверточных нейросетей. В итоге у 96-и из изученных в рамках проекта министров был выявлен ИМТ от 35 до 40, указывающий на высокую степень ожирения. Что касается показателей коррупции в указанных странах, то для ее расчета были использованы индекс Transparency International, Индекс контроля коррупции Всемирного банка, коррупционный индекс Европейского центра борьбы с коррупцией и государственного строительства, Индекс отсутствия коррупции Международного института демократии и содействия выборам, а также индекс Базельского института. Сопоставив полученные данные, Блаватский установил, что высокий индекс массы тела у министров напрямую связан с высоким уровнем коррупции в стране.

В качестве примера ученый указал на <бархатную революцию> в Армении в 2018 году. Так, с приходом к власти Никола Пашиняна, уровень коррупции в республике заметно снизился по ряду показателей, при этом в новом правительстве ИМТ министров составляет 31,2, в то время как в бытность президентом Сержа Саргсяна - 32,1.