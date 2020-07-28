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 Вторник, 28 Июля 2020 15:42
Карина Манукян

В рамках дела <Север-Юг> арестован главный бухгалтер компании <Стонс>

В рамках дела <Север-Юг> арестован главный бухгалтер компании <Стонс>

АрмИнфо.В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА продолжается предварительное следствие по уголовному делу касательно злоупотреблений при реализации инвестиционной программы <Север-Юг>.

Как напоминает СК, 20 сентября 2019 года были выдвинуты обвинения директору концерна <Мульти Групп> Седраку Арустамяну, а также Гургену Саркисяну и Сурену Авагяну, которые руководили деятельностью кампании <Стонс>, являющейся субподрядчиком китайской компании <Синогидро Корпорейшн> (подрядчика 3-го транша программы <Север-Юг>). Обвинения были предъявлены также главному бухгалтеру ООО <Стонс>, а также директорам ООО <Эм Эс Консалтинг> и ООО <Геворкян Консалтинг>, которые оказали консультационные услуги компании.

В частности выяснилось, что с Гургеном Саркисяном и Суреном Авагяном, фактически руководящими деятельностью ООО <Стонс>, в рамках реализации подпрограммы <Север-Юга>, при подстрекательстве со стороны представителей армянского филиала компании <Синохидро Корпорейшн>, была достигнута договоренность о выводе из компании финансовых средств посредством выписывания налоговых счетов без предоставления услуг армянскому филиалу ООО <Синохидро Корпорейшн>, а также содействии уклонению компании от уплаты налогов в особо крупных размерах. Согласно договоренности, достигнутой между Седраком Арустамяном, Суреном Авагяном и Гургеном Саркисяном, последние посредством главного бухгалтера компании, без цели осуществления предпринимательской деятельности, 10 октября и 11 ноября 2016 г. основали ООО <Эм Эс Консалтинг> и <Геворкян Консалтинг> соответственно, с которыми компания <Стонс> в тот же период подписала договоры о якобы приобретении консалтинговых услуг. В рамках вышеуказанных договоров, под видом приобретения услуг, до 4 апреля 2017 г. посредством 7 переводов ООО <Стонс> было передано в общей сложности 1.162.260.574 драмов. Для сокрытия преступного происхождения средств, со стороны главного бухгалтера <Стонс> часть средств была перечислена <Эм Эс Консалтинг> и <Геворкян Консалтинг> якобы в качестве предоплаты за предоставляемые ими услуги и иные расходы. При этом сумма в 226.9 млн. драмов была передана лично Седраку Арустамяну. В результате реализации вышеотмеченных схем, армянский филиал ООО <Синогидро Корпорейшн> уклонился от уплаты налогов в размере 240.321.559 драмов. С учетом вышеизложенного, а также с расчетом штрафов, общий размер нанесенного ущерба составляет

2.729.457.229 драмов.

23 марта 2020 г. главному бухгалтеру было предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 статьи 38-311 УК РА. С учетом новых доказательств, 21 июля главному бухгалтеру было предъявлено новое обвинение по частям 1 и 3 статьи 189, пункту 1 части 3 статьи 190, части 2 статьи 38-205, части 1 статьи 313 и части 2 статьи 325 УК РА. В качестве меры пресечения в его отношении избран арест. Следствие продолжается. 

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