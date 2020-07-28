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 Вторник, 28 Июля 2020 15:30
Ани Мшецян

В НС подготовлен проект закона о продлении еще на 3 года госпомощи жителям приграничных регионов Армении

В НС подготовлен проект закона о продлении еще на 3 года госпомощи жителям приграничных регионов Армении

АрмИнфо. Депутат от фракции "Мой шаг" Сисак Габриелян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что вчера группа депутатов парламента выступила с предложением на 3 года продлить программу социальной помощи жителям приграничных регионов.

Он сообщил, что накануне ряд депутатов ввели на рассмотрение проект программы, у которой содержится предложение продлить социальные льготы, выделяемые жителям приграничных регионов на 3 года. <Мы хотим, чтобы государство субсидировало бы хотя бы 50% платы за электричество, природный газ и оросительную воду в 36 населенных пунктах. Конечно, здесь есть ограничения - до 1450 кВт электроэнергии, до 360 кубометров природного газа. У нас нет ограничений по части воды для орошения.  Государство намерено оплатить 50% этих коммунальных расходов к 1 января 2024 года", - подчеркнул Габриелян.

По его словам, следующее изменение планируется в отношении платы за школьные учебники. В частности, для учеников старших классов в приграничных районах предусматривается применение 50% компенсации цены учебников, или вообще их бесплатное предоставление

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