Вторник, 28 Июля 2020 12:01

АрмИнфо.Родственники жертв 1 марта 2008 года во второй раз распространили заявление, в котором выступили против кандидатуры Ваграма Аветисяна на посту члена Конституционного суда.

В заявлении, в частности, отмечается: "Бессмысленно реагировать на публикации различных СМИ, фейков, и известных граждан, приводить им какие-либо аргументы, потому что узкие личные, частичные, групповые интересы людей, создавших эти публикации, очевидны. Более того, нам известны профессиональные характеристики моральный облик данных лиц. Только мы, родственники жертв 1 марта 2008 года выступили против данной кандидатуры, мы считаем, что такой неглубокий человек, руководствующийся личными интересами, не имеет права занимать пост члена Конституционного суда",- подчеркивается в заявлении.

Отметим, что это уже второе подобное письмо. В первом открытом письме родственники жертв 1 марта 2008 года призывали депутатов проголосовать против кандидатуры Ваграма Аветисяна на посту судьи КС. Глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, отвечая на вопрос, как она оценивает данное письмо заявила, что не хочет комментировать данный вопрос. Депутат напомнила, что Аветисян не имел прямого отношения к какому- либо судебному вердикту и не выступал с какими-либо заявлениями по этому поводу. Напомним, что недовольство кандидатурой Ваграма Аветисяна обусловлено преимущественно его родственными связями. Дело в том, что отец Аветисяна занимал должность главы Палаты по уголовным делам Кассационного суда в 2008-2016 годы.

Отметим, что 23 июля правительство выдвинуло на должность кандидата судьи Конституционного суда Ваграма Аветисяна. Ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей.