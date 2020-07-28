Вторник, 28 Июля 2020 11:59

АрмИнфо.27 июля президент Ереванской шахматной федерации Мхитар Айрапетян вместе с депутатом НС Ерджаником Акопяном, вице-президентом федерации Норайром Калантаряном посетили шахматные школы Нор Норка и Авана.

В своем выступлении Мхитар Айрапетян подчеркнул, что ереванские шахматные школы должны получить новую жизнь. В ходе визита при участии главы административного округа Нор Норк Ованнеса Манукяна были рассмотрены возможности перемещения шахматной школы в другой район. Согласно предварительным обсуждениям, бывшая территория детского сада в 7-м округе после капитального ремонта может служить хорошо оборудованной шахматной школой, в которую смогут ходить больше учеников.

Президент Ереванской шахматной федерации в сопровождении главы административного округа Аван Ара Даниеляна также посетил местную шахматную школу, которая до сих пор работает на первом этаже жилого дома. После обсуждений была запланирована новая зона для переезда школы, которая позволит иметь турнирный зал, свободные классные комнаты.

<Я рад отметить, что уже предприняты активные шаги по улучшению Нубарашенской шахматной школы>, - отметил к концу визита Мхитар Айрапетян.