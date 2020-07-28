Вторник, 28 Июля 2020 11:54

АрмИнфо. Члену движения <Адекват> Артуру Даниеляну предъявлено обвинение по факту инцидента с участием вице-спикера НС РА Алена Симоняна.

Напомним, что 29 апреля в центре Еревана между Симоняном и Даниеляном завязалась драка. Далее версии расходятся. Члены группы <Адекват>, которые сбежали с места инцидента, заявили, что Симонян сам напал на них, вице-спикер же, которого забрала <скорая>, утверждал обратное.

По уголовному делу, возбужденному по факту инцидента, Артуру Даниеляну предъявлено обвинение в совершении деяния, предусмотренного частью 2 статьи 258 (хулиганство) УК РА. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.