﻿
 Вторник, 28 Июля 2020 11:17
Карина Манукян

В Армении выявлены 239 новых случаев коронавируса

В Армении выявлены 239 новых случаев коронавируса

АрмИнфо.По данным на 11:00 28 июля, в Армении выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 692 пациента.

В общей сложности, в республике было подтверждено 37629 случаев коронавируса, выздоровели 27357 человек, скончались 719. За последние сутки болезнь унесла жизни 8-и человек в возрасте от 54-х до 89-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день был зафиксированы также два случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 223.

На данный момент фактическое лечение получают 9330 пациентов. В общей сложности, в республике были проведены 158527 тестов на коронавирус.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Родственники жертв 1 марта 2008 года призывают депутатов не избирать Ваграма Аветисяна на должность судьи КСРодственники жертв 1 марта 2008 года призывают депутатов не избирать Ваграма Аветисяна на должность судьи КС
Джеймс Уорлик: Возникшее разочарование между Арменией и Азербайджаном по карабахскому урегулированию может привести к новым боевым действиямДжеймс Уорлик: Возникшее разочарование между Арменией и Азербайджаном по карабахскому урегулированию может привести к новым боевым действиям
Мхитар Айрапетян: <Шахматные школы должны получить новую жизнь>Мхитар Айрапетян: <Шахматные школы должны получить новую жизнь>
По факту инцидента с участием Алена Симоняна предъявлено обвинение члену движения <Адекват>По факту инцидента с участием Алена Симоняна предъявлено обвинение члену движения <Адекват>
В Армении выявлены 239 новых случаев коронавирусаВ Армении выявлены 239 новых случаев коронавируса
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Поиск по дням

2013 , 2014