Вторник, 28 Июля 2020 11:17

АрмИнфо.По данным на 11:00 28 июля, в Армении выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 692 пациента.

В общей сложности, в республике было подтверждено 37629 случаев коронавируса, выздоровели 27357 человек, скончались 719. За последние сутки болезнь унесла жизни 8-и человек в возрасте от 54-х до 89-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день был зафиксированы также два случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 223.

На данный момент фактическое лечение получают 9330 пациентов. В общей сложности, в республике были проведены 158527 тестов на коронавирус.