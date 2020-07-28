Вторник, 28 Июля 2020 11:00

АрмИнфо. Под председательством премьер- министра Армении Никола Пашиняна в правительстве прошло совещание, на котором были подытожены итоги деятельности в сфере здравоохранения в 2019 году, согласно программе правительства на 2019-23 гг.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе премьера РА, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян представил отчет об исполнении деятельности по всем 14 мероприятиям. В частности, был представлен отчет о проделанной работе по таким направлениям как: здоровый образ жизни; борьба с наиболее распространенными заболеваниями; улучшение качества медицинской помощи и услуг, предоставляемых населению; улучшение охраны здоровья женщин; обеспечение доступа к реабилитационной медицинской помощи для детей; предоставление качественной медицинской помощи в регионах и развитие системы электронного здравоохранения.

Торосян детально представил информацию о текущей работе, связанной с комплексным медицинским страхованием, разработке проекта национальной программы по управлению туберкулезом на 2021-25 гг, в созданном в конце 2019 года центре, а также пересмотре правовых актов, связанных с требованием по части питьевой воды в Республике Армения. Министр здравоохранения отметил, что проект решения правительства "Об утверждении перечня приоритетных мер Национальной программы иммунизации на 2021-2023 годы" находится на стадии разработки.

Министр также проинформировал, что с января 2019 года, решением

правительства, расширен список граждан из уязвимых слоев по части

получения медицинских услуг. В следствие этого, по его словам, около

400 тыс. граждан, включенных в список социально уязвимых слоев или же

и отдельных (особых) групп населения, стали пользоваться возможностью получения улучшенного пакета медицинской помощи, в том числе и по 18 видам новейших дорогостоящих услуг.

По его словам, с января 2020 года в рамках программ "Медицинские услуги для военнослужащих, а также сотрудников службы спасения, и членов их семей", "Акушерские медицинские услуги" и "Неотложная хирургия сердца" медицинские организации финансируются по принципу неограниченного бюджета, в обмен на фактически осуществленную работу. В установленном порядке были заключены договоры оферты.

Также сообщается, что с января 2019 года хирургическое лечение больных злокачественными новообразованиями проводится полностью в рамках государственного заказа, в результате чего количество обращений увеличилось в 3,4 раза.

С 1 июля 2019 года радиационная обработка медицинским линейным ускорителем мощностью 15 МэВ (мегаэлектронвольт) и выше проводится полностью в рамках государственного заказа. В прошлом это осуществлялось на основе сооплаты. С начала программы было проведено 1024 сеанса.

С апреля 2020 года коэффициент незащищенности семьи, имеющей право на получение медицинской помощи, в рамках государственного заказа стал "28,01" вместо предыдущей "30,01".

В результате предоставления бесплатных неотложных кардиологических услуг объем проведенных операций в рамках госзаказа увеличился на 22%.

С марта 2020 года улучшен предродовой контроль беременных, и расширились возможности скрининга рожениц с высоким риском для снижения репродуктивных потерь, в том числе выкидышей, внутриутробных смертей, мертворождений, перинатальной материнской смертности и врожденных пороков развития.

В 2020 году был подписан контракт с ведущим мировым производителем инсулиновых препаратов, датской фармацевтической компанией "Novo Nordisk A / S", благодаря чему в течение 2020-2022 гг инсулиновые препараты на постоянной основе будут предоставляться примерно 20 560 инсулинозависимым пациентам, зарегистрированным в Республике Армения и Республике Арцах.

Для лечения детей и подростков, страдающих детскими онкогематологическими заболеваниями, с февраля 2020 года вместо предыдущих 14 наименований лекарственных препаратов будет приобретено

25. Двенадцать онкологических препаратов уже закуплены и предоставляются соответствующим пациентам бесплатно.

Торосян также коснулся пятилетней стратегии развития системы здравоохранения РА, отметив, что она разрабатывается и будет представлена в аппарат премьер-министра в ближайшее время.

Пашинян в целом выразил удовлетворение результатами деятельности Министерства здравоохранения, отметив, что существующие проблемы в этой сфере носят стратегический характер, и их решение должно быть достигнуто путем принятия вышеуказанной стратегии и реализации, предусмотренных ею мер. Премьер-министр РА подчеркнул необходимость проведения последующих мероприятий для повышения эффективности системы первичной медико-санитарной помощи, обеспечения доступа к медицинским услугам и полного внедрения электронной системы здравоохранения.

В ходе встречи стороны коснулись текущей ситуации, связанной с коронавирусом и дальнейшей деятельности по этой части.